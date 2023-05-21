ATA İttifakı’ndan Adalet Partisi, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

14 Mayıs seçiminde Sinan Oğan'ı destekleyen ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) kararını, Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, duyurdu.



Öz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ATA İttifakı bileşenleri olarak, partisinin GİK kararının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek yönünde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Dr. Öz, tarafsız kalmanın mevcut iktidara dolaylı olarak destek vermek anlamına geleceğini belirterek şunları kaydetti:

"ATA İttifakı'na gönül vermiş değerli arkadaşlarım, sizler Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliğini düstur edinmiş zeki ve iradesi bağımsız vatan evlatlarısınız. Sizlere istikamet belirlemek kimsenin haddi değildir. İlkeli bir siyaset yaptık ve bizlere destek verdiniz. Sizlere minnettarım. Bu destek yüzde 5’le sınırlı kaldı ve maalesef ki amacımıza ulaşamadık. Lakin hep birlikte ortaya milli bir irade koyduk. Şunu unutmamak gerekir ki ülkemiz tarihi bir süreçten geçmektedir. Öncelikle mevcut iktidardan kurtulmamız elzemdir. Bunun yolu ideallerimize uymasa dahi kontrol altında birlikte hareket edilebilecek bir müttefiktir. Zira tarafsız kalmak mevcut iktidara dolaylı destek vermektir. Bu benim şahsi fikrimdir."

Alınan kararın şahsi olmadığını 50 kişilik Genel İdare Kurulu ile birlikte tam katılımla alındığının atını çizen Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, "Tabii ki bu karar sizleri bağlamaz ve bizlerin de hiçbir seçmenimizi tahakküm etmek gibi bir düşüncemiz olamaz. İttifak bileşenlerimizle yaptığımız görüşmede partilerimizin GİK kararlarını uygulama ve açıklama kararı aldık. Adalet Partisi’nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur." ifadelerini kullandı.

Resmi kararı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü genel merkeze yapacağı ziyarette açıklayacaklarını kaydeden Öz, sözlerini "Milletimize hayırlı uğurlu olsun." diyerek bitirdi.