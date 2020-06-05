Karayolları kamyonu 500 metreden uçtu: 2 ölü

Ordu'da karayollarına ait bir kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA 05.06.2020 - 18:03

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Ordu’nun Kabadüz ilçesinde karayollarına ait kamyonun 500 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bekiroğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol Yıldız idaresindeki karayollarına ait kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Olay yerinde gelen 112 acil servis ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü ile birlikte Talip Zevde’nin hayatını kaybettiği belirledi.

Araçta bulunan Mustafa A., Yavuz Ç. ve Erdem Ş. de yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ekiplerce kentteki hastanelere götürüldü.

Kazayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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