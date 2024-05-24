Kardeşinin velisi olarak okula gitti, müdür yardımcısını dövdü

Antalya'daki bir lisenin müdür yardımcısı Gülşah Tekin, öğrencisi E.Y.’nin velisi olarak giden ve aynı okuldan geçen yıl mezun olan H.Y. tarafından dövüldü. Boğazı moraran Tekin, H.Y.'den şikayetçi oldu.

Kardeşinin velisi olarak okula gitti, müdür yardımcısını dövdü

'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi’ndeki 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde bir süredir arkadaşlarını tehdit ettiği öne sürülen E.Y., 22 Mayıs'ta temizlik yapıldığı sırada okulun tuvaletini kullanmak istedi.

Görevli ise temizliğin devam ettiğini, kısa süre sonra kullanabileceğini söyledi. Bunun üzerine E.Y., görevliye tehdit ve hakarette bulundu.

Bunun üzerine görevli de müdür yardımcısı Gülşah Tekin’e giderek durumu anlattı.

Kardeşinin velisi olarak okula gitti, müdür yardımcısını dövdü - 1 Gülşah Tekin

Tekin, E.Y.’den velisini okula çağırmasını istedi. E.Y. velisi olarak aynı okuldan geçen yıl mezun olan ablası H.Y.’yi çağırdı.

Tekin odasına gelen abla kardeşe, anne veya babalarını çağırmasını söyledi. Bunun üzerine H.Y., Tekin’in boğazını sıkıp, tırnaklarını geçirip duvara ittirdi. Tekin’in yardımına mesai arkadaşları yetişti.

Durumun bildirilmesiyle okula gelen polis ekibi, Tekin’in şikayetçi olması üzerine H.Y.’yi polis merkezine götürdü.

Boğazında kanama ve morarma olan Gülşah Tekin, hastaneye giderek darp raporu aldı. 3 gün iş göremezlik raporu alan Tekin, savcılığa giderek H.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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