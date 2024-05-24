Kardeşinin velisi olarak okula gitti, müdür yardımcısını dövdü

Görevli ise temizliğin devam ettiğini, kısa süre sonra kullanabileceğini söyledi. Bunun üzerine E.Y., görevliye tehdit ve hakarette bulundu.

Tekin, E.Y.’den velisini okula çağırmasını istedi. E.Y. velisi olarak aynı okuldan geçen yıl mezun olan ablası H.Y.’yi çağırdı.



Tekin odasına gelen abla kardeşe, anne veya babalarını çağırmasını söyledi. Bunun üzerine H.Y., Tekin’in boğazını sıkıp, tırnaklarını geçirip duvara ittirdi. Tekin’in yardımına mesai arkadaşları yetişti.



Durumun bildirilmesiyle okula gelen polis ekibi, Tekin’in şikayetçi olması üzerine H.Y.’yi polis merkezine götürdü.



Boğazında kanama ve morarma olan Gülşah Tekin, hastaneye giderek darp raporu aldı. 3 gün iş göremezlik raporu alan Tekin, savcılığa giderek H.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.