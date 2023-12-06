Kardeşiyle Dicle Nehri'ne atlayan Zelin'in cansız bedeni Suriye'de bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Bırca Belek Park kenarında 27 Kasım'da kız kardeşler Zilan (16) ve Zelin Ç., Dicle Nehri'ne atladı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zilan'ın hastanedeki tedavisi sürerken, akıntıya kapılan Zelin için ise arama çalışması başlatıldı.
"8 YILDIR ANNE VE BABALARINDAN UZAK KALDILAR"
Arama- kurtarma çalışmalarının 10'uncu gününde Zelin Ç.'nin cansız bedenine Suriye'nin Hani köyünde ulaşıldı.
Köylüler tarafından bulunan Zelin'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.
Öte yandan çocukların amcası İdris Çalış, yeğenlerinin 8 yıldır anne ve babalarından uzak kaldıklarını ve bu yüzden bu yola başvurduklarını düşündüğünü söyledi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Şırnak AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Cizre ilçesinde 27.11.2023 tarihinde yaşanan boğulma olayında, kayıp kızımızın Suriye’nin Hani köyünde bulunduğu bilgisi alınmıştır. 10 günden beri Şırnak AFAD koordinasyonunda aralıksız canla başla çalışan bütün ekiplerimize, Diyarbakır AFAD, Elazığ AFAD, Van Emniyeti, Cizre Belediyesi, Cizre Kaymakamlığı, Cizre Emniyeti, Şırnak AFAD çalışanlarına ve Kızılay’a şükranlarımızı sunuyoruz. Kayıp şahsın ailesine sabır diliyoruz." denildi.
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