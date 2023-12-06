Kardeşiyle Dicle Nehri'ne atlayan Zelin'in cansız bedeni Suriye'de bulundu

"﻿8 YILDIR ANNE VE BABALARINDAN UZAK KALDILAR"



Arama- kurtarma çalışmalarının 10'uncu gününde Zelin Ç.'nin cansız bedenine Suriye'nin Hani köyünde ulaşıldı.



Köylüler tarafından bulunan Zelin'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.



Öte yandan çocukların amcası İdris Çalış, yeğenlerinin 8 yıldır anne ve babalarından uzak kaldıklarını ve bu yüzden bu yola başvurduklarını düşündüğünü söyledi.