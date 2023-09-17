Kardeşlerin kavgası kanlı bitti

Olayın ardından kaçan Ş.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Öte yandan olay anının güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.



Görüntülerde M.E'nin, sokakta bir grup kişi tarafından tartaklanması, Ş.E'nin bu kişilere doğru kısa mesafeden tüfekle ateş açması ve M.E'nin vurularak yere düşmesi yer alıyor.



Yerde yaralı yatan kardeşinin yanında bir süre beklediği görülen Ş.E'nin, daha sonra koşarak uzaklaşması da kayıtta görülüyor.

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