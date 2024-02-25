Kardeşlerin televizyon kavgası ölümle bitti

Adana'da bir kişi iddiaya göre, evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Kardeşlerin televizyon kavgası ölümle bitti
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'nın Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde iddiaya göre, Selahattin Şanlı (26), ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı (28) ile evdeki televizyonu satma konusu yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Selahattin, ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı’yı bıçakladı.

Ağır yaralanan Mehmet Sinan Şanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren Selahattin Şanlı ise Yüreğir devriye ekiplerine bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Sinan Şanlı kurtarılamadı.

Şanlı’nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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