Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 11 gözaltı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

İnternet üzerinden bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik ürün satanlara dolandırıcılık iddiası ile 11 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonda yakalanan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Avanos Adliyesi'ne götürüldü.

GÜVEN SAĞLAYIP ÜRÜNÜ TESLİM ALDILAR



Şüpheliler, internet siteleri üzerinden satışa sunulan bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri alma vaadiyle satıcıları kandırdı.



Ürünü alacaklarını söyleyerek yaşadıkları illerdeki satıcılardan ürünü arkadaşları adına kargoya vermelerini istedi.

Daha sonra alıcıyla irtibata geçip güven sağlayarak aldıkları kargo teslim kodlarıyla kargo şirketinden ürünü teslim aldıkları belirlendi.

10 MİLYON LİRALIK VURGUN



Zanlıların bu yöntemle 250'den fazla dolandırıcılık olayında yaklaşık 10 milyon lira değerinde gelir sağladıkları tespit edildi.

