Kargo etiketlerini çöpe atanlara uyarı: "Kişisel verileriniz çalınmış olabilir"

"CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİRİZ"



Avukat Yaşaroğlu, "Kargo firmasının sorumluluğu eğer sizi önceden bilgilendirmişse aslına bakarsanız, kargoyu karşı tarafa ulaştırdıktan sonra biter. Eğer önceden bilgilendirmemişse sorumluluğu devam eder. Oradaki numarayı isim soy ismi adresi bulan hukuka aykırı kullananan kişiye karşı da biraz önce bahsettiğim başvuru yöntemini izleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Yaşaroğlu, "Bunun yanında kişisel verilerimizi hukuka aykırı ele geçiren kişiler için, Türk Ceza Kanunu'nun 133. maddesi ve devamındaki maddeleri uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunabiliriz." dedi.



"ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL VE TACİZ SUÇU OLUŞABİLİR"

Yaşaroğlu, "Numaramı nereden aldınız, ne şekilde elde ettiniz kimlerle paylaştınız diye soracağız. Bu sorulardan tatmin edici bir cevap alamıyorsak, yani bu kişi bizim tanımadığımız bir kişi ise o zaman bu kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabileceğiz. Birinin size rahatsız edici mesaj atması durumunda özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşabilir, diğer unsurlar oluşmuşsa taciz suçu da oluşabilir. Birinin size "Merhaba" yazmış olması bile kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi suçunu oluşturur, dolayısıyla bununla alakalı suç duyurusunda bulunabiliriz." şeklinde konuştu.



"ETİKETİ SUYA BASIP, KESİP ÖYLE ÇÖPE ATIYORUM"



Bu tür olayları birçok kişinin yaşadığını belirten Risale Tetik, "Her şey, her bilgi kargo etiketlerinde açık açık yazıyor. Ben o etiketleri hep suya basıp, kesip öyle çöpe atıyorum, sadece ben olduğumu düşünüyordum bunu yapanın. Fakat, bana o bilgiler üzerinden hiç ulaşan olmadı." dedi. Sık sık internet alışverişi yaptığını ifade eden İrade Erniyazova, "Kargo etiketlerinde ad, soyad, adres, telefon numarası, yazıyor. Hiç dikkat etmedim buna ama bundan sonra dikkat edeceğim." dedi.



Bir kargo firmasında işletmecilik yapan Şenol Şen, "Bizde sadece adres bilgileri var. Kendi kuryemizin kullandığı program üzerinden müşterilerimize ulaşıyoruz. KVKK gereği barkod üzerinde sadece adres bilgisi yer alıyor, kuryelerimiz de o program üzerinden müşterilere ulaşması gerekirse ulaşıyor. Müşteriler, telefon bilgilerinin başkasının eline geçmemesi için bu poşetleri, barkodunu poşetini imha edebilir." dedi.



Büşra Duru, "İnternet alışveriş yapıyorum. Genelde isim soyim, adres ve teslimat numarası oluyor.Yırtmıyorum ama direkt çöpe atıyorum. Böyle birşey yaşamadım bugüne kadar ama dikkatli olunması gerekir. "dedi.

Diğer yandan, bazı kargo firmalarında KVKK dolayısıyla kargo paketi etiketlerinde cep telefonu hanesinin yer aldığı, bazılarında ise yer almadığı görüldü.