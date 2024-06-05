Kargo ile silah ticareti

Sivas'ta kargo ile silah ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kargo ile silah ticareti

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa ticareti şüphelilerine yönelik operasyon yapıldı.

Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yapılan operasyonda alıcısına ait kargo kolisi içerisinde bir adet mini çelik kasa, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet şarjör ve 11 adet 9-19 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayda yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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