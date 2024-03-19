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Kargoya çek verenlere icra tuzağı: 48 kişi gözaltında

İstanbul’da kargoya verilen çek ve kıymetli evrakları çalan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Şebekenin kargoya verilen çekleri ele geçirip, paravan şirketler aracılığıyla tahsilat yaptığı belirlendi. İstanbul merkezli 19 ilde 2’si avukat 102 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 48 şüpheli yakalandı.

Kargoya çek verenlere icra tuzağı: 48 kişi gözaltında

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Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından kargoya verilen çek ve kıymetli evrakları ele geçiren şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Müşteki beyanları doğrultusunda İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen oeprasyonda, şüphelilerinin paravan şirketler kurduğu ve mağdur şirketlere icra takibi başlattığı belirlendi.

Operasyonlarda icra takibinde elde edilen gelirin üçüncü kişiler üzerinden aklandığı da tespit edildi.

Şüphelilerin İstanbul ve genelinde 50 eylemde bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri soruşturma kapsamında 2’si avukat olmak üzere 102 şüpheli tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması amacıyla İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı.

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