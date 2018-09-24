İstanbul Ataşehir'de yaşayan 3 çocuk sahibi karı koca birbirini bıçakladı. Olayda 43 yaşındaki Zekiye Keleş hayatını kaybetti, kocası Halil Keleş ağır yaralandı.
Ataşehir'deki evlerinde kavga etmeye başlayan Keleş çifti, iddiaya göre mutfaktan aldıkları bıçaklarla birbirlerine saldırdı.
Hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki Zekiye Keleş hayatını kaybetti, 46 yaşındaki eşi Halil Keleş ise ağır yaralandı.
Halil Keleş'in daha önce de eşine saldırdığı için evden uzaklaştırma aldığı, yakınlarının araya girmesiyle çiftin barıştığı belirtildi.