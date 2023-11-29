Karısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı.

Karısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

İlçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesi üzerinden bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda; Y.Ç. ile eşi E.N.Ç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.N.Ç. eşi Y.Ç’yi bıçakla karnından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Y.Ç.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesine kaldırdı. Y.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, E.N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı - 1

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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