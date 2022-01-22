Karısını rehin alan kişiyi özel harekat etkisiz hale getirdi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde karısını bıçakla rehin aldıktan sonra evi ateşe veren kişi, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucu gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.01.2022 - 00:59

Karısını rehin alan kişiyi özel harekat etkisiz hale getirdi

Yukarı Mahalle Erciyes Caddesi'ndeki evde ikamet eden madde bağımlısı olduğu iddia edilen Murat T. (27) henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi Meliha T'yi bıçakla rehin aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi.

ekipleri uzun süre psikolog eşliğinde Murat T'yi ikna etmeye çalışsa da şüpheli evi ateşe verdi.

Murat T'nin ikna olmaması üzerine olay yerinde hazır bekletilen özel harekat polisleri kapıyı kırarak eve girip şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Yaklaşık 2 saat sonra kurtarılan Meliha T. ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Murat T, gözaltına alındı.

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