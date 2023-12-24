Karlıova'da eğitime kar engeli

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe kaymakamlığı da eğitime pazartesi günü ara verildiğini, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığını duyurdu.

Karlıova'da eğitime kar engeli

Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte birçok yollar karla kaplandı, ilçeye bağlı 23 köy yolu da ulaşıma kapandı. Belediye, İlçe Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

- Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, birçok bölgede da elektrik kesintisi yaşandı.

Karlıova'da eğitime kar engeli - 1

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtilerek, “Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır.” denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...