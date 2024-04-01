Kars Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kars Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Kars Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Kars yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Kars Belediye Başkanlığını MHP adayı Ötüken Senger kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Ötüken Senger 16 bin 35, DEM Parti adayı Kenan Karahancı 13 bin 453 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 100 )

Kars İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Kars YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.