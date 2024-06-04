Karşı şeride geçen araç, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu üzeri Alahıdır Kavşağı yakınlarında meydana geldi.



Ankara istikametine gitmekte olan Habib Batur (42) yönetimindeki 06 BZ 3496 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelmekte olan Serkan Topuz'un (43) kullandığı 35 AZZ 886 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç şarampole devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.