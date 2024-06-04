Karşı şeride geçen araç, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa'da karşı şeride geçen hafif ticari araç, minübüsle çarpıştı. Hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Minibüste 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Karşı şeride geçen araç, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu üzeri Alahıdır Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Ankara istikametine gitmekte olan Habib Batur (42) yönetimindeki 06 BZ 3496 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelmekte olan Serkan Topuz'un (43) kullandığı 35 AZZ 886 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç şarampole devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Karşı şeride geçen araç, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - 1

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Habib Batur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada minibüs sürücüsü yara almazken, araçtaki Yakuphan Topuz (9), Gamze Topuz (14), Meltem Topuz (41), Hatice Topuz (68) ile Mehmet Orhan (61) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Meltem Topuz ve Hatice Topuz'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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