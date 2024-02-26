Karşıya geçerken otomobil çarptı

Karabağlar ilçesinde H.P. (50) idaresindeki otomobil, Yeşillik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Elçi'ye (58) çarptı.



Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Elçi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ağır yaralanan Elçi, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyete götürüldü.

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