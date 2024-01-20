Kars'ta 112'yi en çok telefon tamircileri arıyor

2021 yılında 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye, 155 Polis, 156 Jandarma, 122 Afet Acil ve 177 Orman Yangın hatları, 112 Acil Çağrı Merkezi adı altında tek numarada birleştirildi.

Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri insan hayatı için ihbarlar nedeniyle saniyelerle yarışırken, gelen çağrıların büyük bölümü asılsız çıkıyor.



Kars 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; kentte 2023 yılında 112'yi 356 bin 9 kişi aradı. Aramaların yüzde 79,39'unu oluşturan 282 bin 629'u asılsız çıkarken, 73 bin 380'i gerçek vakaya dönüştü.

Asılsız çağrıların önemli bir kısmını tamir ettikleri telefonun çalışıp çalışmadığını deneyen tamirciler ile çocuklar ve çobanların yaptığı tespit edildi.



Merkeze çok sayıda gereksiz arama geldiğini söyleyen çağrı karşılayıcı Muhammed Özçelik, "Maalesef çok gereksiz aramalar geliyor. Telefon tamircileri, 'telefon çalışıyor mu, çalışmıyor mu?' diye arıyorlar. Küçük çocukların aileleri tarafından bilinçsiz bir şekilde telefon vermesinden dolayı sürekli burayı aramaları oluyor. Biz de gerekli uyarıları yapıyoruz. Belli yaptırımları ve cezaları var ama yine de 2023 yılında çok sayıda gereksiz aramalar oldu" dedi.



Vatandaşların 112'nin acil bir hat olduğunu bilmeleri gerektiğini de kaydeden Özçelik, "Acil vakaların daha öne alınması için gereksiz aramaların yapılmaması gerekiyor. Burası acil bir hat, sadece acil aramalar durumlarda arayın. Telefonunuz çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ses geliyor mu, gelmiyor mu? Veya küçük çocuklarınıza bilinçsiz bir şekilde telefonları vermesinler. Gerçekten burada ambulans, polis, jandarmaya ihtiyacı olanlar var, tüm birimlere burası bakıyor. İlk acil çağrıyı biz alıyoruz ve acil durumu olduğu için aktarımı biz yapıyoruz. Vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerekiyor çünkü bu acil bir hat ve hafife alınacak bir durum değil" diye konuştu.