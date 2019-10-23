Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kazıkkaya köyündeki meralık alanda hayvanlarını otlatan Nurettin Polat'a (50) ayı saldırdı. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
Kars'ta ayı saldırısı can aldı
Anadolu AjansıTürkiye
Kars'ta hayvanlarını otlatırken ayı saldırısına uğrayan bir kişi öldü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.