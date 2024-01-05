Kars'ta iki otobüsün karıştığı zincirleme kaza: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kars'ta iki otobüsün karıştığı zincirleme kaza: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesi ile 'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Öte yandan iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanma etkili oluyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıkamış ilçesinin Karakurt mevkisinde saat 07:45 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişinin vefat ettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yaralıların Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

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