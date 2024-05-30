Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Kars'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde daha önce de yasa dışı silah imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tabanca, 241 şarjör, 43 fişek, 60 icra yayı, 7 icra mili, 9 kilitleme mekanizması, 7 sürgü kilidi, 8 yay sabitleyicisi, 4 tetik mekanizması, 2 sürgü, 1 namlu ve 3 kurusıkı tabanca namlusu ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi: Bundan çok korkuyorum

Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi: Bundan çok korkuyorum

Yarın hava nasıl olacak? 31 Mayıs hava durumu tahminleri

Yarın hava nasıl olacak? 31 Mayıs hava durumu tahminleri

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

GSB Gençlik Kampları başvuruları ne zaman bitecek?

GSB Gençlik Kampları başvuruları ne zaman bitecek?

SON DAKİKA HABERİ: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik yakalandı

Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu: 3 tutuklama

Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu: 3 tutuklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...