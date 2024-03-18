Kars’ta yoğun sis etkili oluyor

Kars’ta kar yağışının ardından etkili olan sis özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kars-Digor-Iğdır karayolunun Hanlar Bölgesi’nde etkisini sürdüren ve görüş mesafesinin bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştüğü kara yolunda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan sürücüler, trafik noktasında ekipler tarafından durdurularak uyarılırken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Yoğun sisten dolayı ilerlemekte zorlanan bazı sürücüler ise Kars’a geri dönmek zorunda kaldı. Bölgede sis etkisini sürdürüyor.