Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 ölü, 22 yaralı

Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.



Cenazeler otopsi için Kars ve Sarıkamış'taki hastane morglarına kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri de hastanelere geldi. Bazı vatandaşlar gözyaşı döktü, sinir krizi geçirdi.

Demirören Haber Ajansı (DHA) ise otobüsün Karakurt Viyadüğü'nden düştüğünü duyurdu.

