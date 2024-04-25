Kartal'da feci olay: Devrilen hafriyat kamyonunun altında kalan işçi öldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen hafriyat kamyonunun altında kalan Ceylancı'nın cansız bedenini vinç yardımıyla çıkardı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Sait Ceylancı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Devrilen kamyon iş makineleri ve vinç yardımıyla kaldırıldı.