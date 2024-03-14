Kartal'da seçim çadırını yakan şüpheli yakalandı

Olay, salı günü saat 22.45 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, caddede kurulu olan bir partinin seçim çadırı yandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çadıra müdahale ederek söndürdü.

Polis ekipleri çadırda yaptığı incelemede seçim çadırının içinde bulunan afişlerin yakıldığını, bundan dolayı yangının çadıra sıçradığını tespit etti.