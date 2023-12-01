Kartalkaya’da kayak sezonu 15 Aralık’ta açılacak

Bolu’da her kış yüz binlerce kayakseveri ağırlayan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Kartalkaya’da sezonun 15 Aralık’ta açılması bekleniyor.

Kartalkaya’da kayak sezonu 15 Aralık’ta açılacak

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’nin önemli kış turizm merkezlerinden Köroğlu dağlarının zirvesindeki kayak merkezinde bu yıl kar yağışı geçen yıla göre erken geldi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kayak merkezindeki pistlerde karla kaplandı.

Uzunluğu 70 kilometreye ulaşan 25 pistin bulunduğu kayak merkezinde yer alan 5 otel de yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

2 bin 500 yatak kapasiteli ’da kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklıklarının uygun olduğu günlerde ise yapay kar makineleri ile de pistlerde kar kalınlıkları artırılıyor.

Kartalkaya’da kayak sezonu 15 Aralık’ta açılacak - 1

Kartalkaya kayak merkezinde kayak sezonunun 15 Aralık’ta açılması planlanırken otellerde ön rezervasyonları almaya başladı.

Batı Karadeniz Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, bu yıl yağışların erken geldiğini belirterek, “Şu an Kartalkaya’da 50 santimetre kar var ve önümüzdeki günlerde kar yağışları bekliyoruz.” dedi.

Sezonu 15 Aralık’ta açmayı planladıklarını söyleyen Ergül, “Yılbaşı günü iyi bir kayak olur diye düşünüyorum. Otelciler olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. İyi bir sezon olursa geçen yıllardaki rekoru kırarız. Rezervasyon alımları da başladı.” diye konuştu.

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