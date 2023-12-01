Kartalkaya’da kayak sezonu 15 Aralık’ta açılacak

Kartalkaya kayak merkezinde kayak sezonunun 15 Aralık’ta açılması planlanırken otellerde ön rezervasyonları almaya başladı.



Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, bu yıl yağışların erken geldiğini belirterek, “Şu an Kartalkaya’da 50 santimetre kar var ve önümüzdeki günlerde kar yağışları bekliyoruz.” dedi.



Sezonu 15 Aralık’ta açmayı planladıklarını söyleyen Ergül, “Yılbaşı günü iyi bir kayak olur diye düşünüyorum. Otelciler olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. İyi bir sezon olursa geçen yıllardaki rekoru kırarız. Rezervasyon alımları da başladı.” diye konuştu.