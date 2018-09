İlk olarak 2012’de kırmızı ve beyaz etin karıştırılarak satılmasına yasaklayan Tarım ve Orman Bakanlığı, önceden hazırlanmış kasap köftenin satılmasına da yasak getirmişti.



Sonrasında yasak yumuşatılarak, 10 kilograma kadar kasap köftenin yapılıp satılmasına müsaade edilmişti.



Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre son gelişme, 2012’de yayımlanan et tebliğindeki kırmızı ve beyaz etin karıştırılarak satılması yasağının devam ediyor ancak yeni hazırlanan taslakta vatandaşı ilgilendiren değişiklikler bulunuyor.



Söz konusu tebliğin yürürlüğe girmesiyle ette yağ oranının yüzde 25’i geçemeyeceğini belirten yetkililer, şu bilgileri verdi:



“Kırmızı etten yapılacak köftede, hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve soya kullanılamayacak. Daha önce denetimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle mekanik ete getirilen (makine ile kesilen etler) yasak bu tebliğ ile kaldırılacak ve 160 bin ton etin çöpe gitmesi engellenecek.



Daha önce denetlemelerdeki sıkıntılar nedeniyle kanatlıların mekanik etle kesimlerinde kemikler de ete girebiliyordu. Bu olmasa bile kemik çevresinde kalan etler ciddi bir miktar oluşturuyordu. Gelişen teknoloji kemik çevresinde et kalmasını minimuma indirdi. Ayrıca artık denetlemeler tam olarak yapılabildiğinden ete kemik girmesi de engellendi. Bu nedenle kanatlılarda mekanik et kesimi artık serbest. Günlük

10 kilo sınırı getirilen kasap köfte de artık serbestçe satılacak.”



Haberin devamında tebliğin diğer ayrıntıları da yer aldı.