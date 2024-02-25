Kasapların müşteri kavgasında kan aktı

Gaziantep'te komşu kasaplar arasında müşteri kapma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kasapların müşteri kavgasında kan aktı

'te Çıksorut Mahallesi’nde aynı bölgede faaliyet gösteren iki dükkanının sahipleri ve çalışanları arasında öğle saatlerinde müşteri kapma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, Mehmet Ali A. ile Halil İbrahim E. tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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