Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan dördünün tahliyesine karar verildi.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.



Duruşmada sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı. Bazı sanıklar, haklarında başka mahkemelerde açılmış davalar bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilmesini istedi.



Sanıklardan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Hami Güney, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesinin eski başkanı Sabri Uzun'un "tanık" olarak dinlenmesini istedi.



Tutuklu sanıklardan bazıları ve sanık avukatları ise tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme heyetinin yaptığı müzakerenin ardından ara kararlar açıklandı. Buna göre, mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak gizli tanık "Garson"un beyanının bir suretinin dosyaya eklenmesine karar verdi.



Mahkeme, Sabri Uzun'un da arasında olduğu kimi tanık ve gizli tanıkların beyanlarının alınmasını kararlaştırdı.



Sanıklardan Serkan Yurtçu, Akif Buyrukoğlu, Emrah Kanmaz ve Ersin Erdin'i tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak, tahliye eden mahkeme, sanıklar Ramazan Akyürek, Sedat Zavar, Lokman Kırcılı, Gürsel Aktepe, Erol Demirhan ve Ali Fuat Yılmazer'in ise tutukluluklarının devamına karar verdi.



İDDİANAME



İddianamede, sanıkların FETÖ faaliyetleri kapsamında, 24 mağdur/müştekiye yönelik 10 ikamet, 2 iş yeri olmak üzere 12 ayrı adrese, ses ve görüntü alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldığı, elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgüt amaçları doğrultusunda hedefsel olarak internette yayınlandığı belirtilmişti.



Sanıklar "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "siyasi hakların kullanılmasını engelleme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "kamu görevlisinin sahteciliği", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından yargılanıyor.