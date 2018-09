Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Valilik Toplantı Salonu'nda, coğrafi işaretlerle ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bu konuda il genelinde yapılan çalışmaları anlattı.



Son 2 yılda önemli gelişmeler yaşandığını belirten Karadeniz, "Bu çalışma sonunda son 2 yılda beş üründe coğrafi işaret alındı. İki ürünün de daha önce coğrafi işaretleri alınmıştı. Şu an itibarıyla toplam sayımız yedi oldu. Bunlar arasında Taşköprü sarımsağı, Taşköprü kuyu kebabı, Pınarbaşı kara çorba, Tosya pirinci, Tosya bıçkısı, Daday etli ekmeği ve Kastamonu çekme helvası. Son olarak çekme helvaya coğrafi işaret aldık. Bugünün müjdesi de bu olsun" dedi.



Yıl sonuna kadar yeni haberler beklediklerine işaret eden Karadeniz, "2018 yılı üç tane ürüne coğrafi işaret aldığımız yıl oldu. Bu sayıya yıl sonuna kadar eklemeler yapacağız. Şu ana kadar alınanların toplamından belki daha fazla bu yıl coğrafi işaret alacağız" diye konuştu.



Coğrafi işaret başvurusu konusunda ellerini çabuk tutmaları gerektiğini vurgulayan Karadeniz, şöyle devam etti:



"Her ne kadar ilimizin kendine özgü ürünleri çok desek de Anadolu'nun her yerinde aynı isimli ürünler benzer ya da farklı metotlarla üretilmektedir. Birini coğrafi işaret alarak bir adım öne geçmesi avantajlı hale getiriyor. Bu konuda oyalanmamak gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra bazen Bakanlık tarafından bilgi isteniyor. Bu bilgiyi hemen sunmamız bizi avantajlı konuma getiriyor"

SIRADA 13 ÜRÜN VAR



Karadeniz, şu anda 13 ürün için başvuruda bulunulduğunu dile getirerek şunları kaydetti:



"Devrekani hindi banduması, Devrekani cırık tatlısı, Doğanyurt kestane balı, siyez bulguru, tirit, Kastamonu simidi, Kastamonu pastırması, İnebolu ekmeği, fındık şekeri, İnebolu kızılcık tarhanası, siyez unu, taş baskı ve göce çorbası olmak üzere 13 ürün için coğrafi işaret çalışmaları devam ediyor. Bugün bu ürünlerle ilgili neler yapabileceğimizi konuşacağız"



Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın da patent ve coğrafi işaretin çok önemli olduğunu söyledi.



Gerekli girişimlerde bulunulmazsa başkalarının bunu değerlendireceğine işaret eden Aydın, "Siz elinizdeki ürünle ilgili patent ve coğrafi işaret almazsanız başkaları elinizden alır. Bizim iyi çalışmamız gerekir. Birçok ürünümüz bu manada zayi oldu. Bu şuuru yakalamak güzel" diye konuştu.