Kastamonu hava durumu: İnebolu ve Bozkurt'ta sağanak nedeniyle sel taşkınları yaşanıyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Batı Karadeniz bölgesinde "kırmızı" renkli uyarı verilen 6 ilde etkili şiddetli yağış ve sel baskınlarına karşı alınan tedbirler paylaşılarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AFAD'ın uyarıda bulunduğu altı ilden biri Kastamonu olurken diğerleri ise Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce. Geçen yıl Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle onlarca kişinin öldüğü il yeniden yağmurlara teslim.

Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu. Kentte yaşanan sel baskınlarına ilişkin son dakika bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

Sele teslim olarak Kastamonu'da saatlik hava durumu tahmini

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.



Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Kastamonu ve çevresini bu görselle uyardı.

Kastamonu-İnebolu kara yolu da ulaşıma kapandı. İlçeye ulaşım, Abana üzerinden sağlanıyor.



İnebolu Çayı'nın üzerinde Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı mevkisi ile terminal mevkilerinde bulunan ve yayaların kullandığı demir köprüler de yıkıldı. Köprünün yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Kastamonu'daki olumsuz hava durumu nedeniyle ilçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI TAŞTI

Kastamonu Bozkurt'ta yine taşkınlar yaşanıyor.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta sel yaşanan Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı.



Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü. Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor.



Kastamonu Belediyesi ve DSİ ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.