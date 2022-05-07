Bozkurt'ta 3 köprü kapatıldı

Geçtiğimiz yıl sel felaketini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. İlçedeki köprüler tedbir amaçlı kapatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.05.2022 - 04:24

Bozkurt'ta 3 köprü kapatıldı

'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 3 köprüde ulaşım sağlanamıyor.

Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Ezine Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.

Geçen yıl ağustosta yaşanan sel felaketinin ardından çayın Bozkurt'tan geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerinden su aşmaya başladı.

İlçe merkezinde iki yakayı birbirine bağlayan köprülerden ikisi ile Bayramgazi köyü mevkisindeki bir köprü, yükselen su seviyesi nedeniyle tedbir olarak ulaşıma kapatıldı.

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