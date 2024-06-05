Kastamonu'da 5 gün arayla şoke eden olay! İki arkadaşta fenalaşarak öldü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde duyanları şoke eden bir olay yaşandı. Balık tutarken fenalaşıp hayatını kaybeden arkadaşı için yardım çağırmak isterken düşerek yaralanan vatandaş, olaydan 5 gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kastamonu'da 5 gün arayla şoke eden olay! İki arkadaşta fenalaşarak öldü


Olay, 31 Mayı'ta Cide ilçesi Gökçekale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uçurumun kenarında olta ile balık tutan Zeki Uğur, rahatsızlığı sebebiyle fenalaştı.

Arkadaşına yardım çağırmak için engebeli araziden çıkmaya çalışan olta balıkçısı Şeref Çakıroğlu da düşerek yaralandı. Yaralı Şeref Çakıroğlu, kendi imkanlarıyla ulaştığı amatör balıkçılardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce Zeki Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı haldeki Şeref Çakıroğlu ise Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Arkadaşını kaybetmenin üzüntüsüyle şoka giren Çakıroğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde bulunduğu sırada fenalaşan Çakıroğlu, hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakıroğlu'nun cenazesinin İnebolu ilçesinde ikindi namazına müteakiben İnebolu Yeni Camiinde kılınacak cenaze namazına müteakiben Musa köyündeki aile kabristanına defnedilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Görenler gözlerine inanamadı: Elazığ’da 4 metrelik devasa yılan

Görenler gözlerine inanamadı: Elazığ’da 4 metrelik devasa yılan

SON DAKİKA: Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

SON DAKİKA: Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AYM'nin 703 sayılı KHK'daki iptalleri | Bakan Tunç: Gerekiyorsa kanunla düzenlenir

AYM'nin 703 sayılı KHK'daki iptalleri | Bakan Tunç: Gerekiyorsa kanunla düzenlenir

Hastanelerde onaylı randevu dönemi | Bakan Koca: Randevuya sadakat oranında büyük bir iyileşme var

Hastanelerde onaylı randevu dönemi | Bakan Koca: Randevuya sadakat oranında büyük bir iyileşme var

Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı

Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...