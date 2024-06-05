Kastamonu'da 5 gün arayla şoke eden olay! İki arkadaşta fenalaşarak öldü



Olay, 31 Mayı'ta Cide ilçesi Gökçekale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uçurumun kenarında olta ile balık tutan Zeki Uğur, rahatsızlığı sebebiyle fenalaştı.



Arkadaşına yardım çağırmak için engebeli araziden çıkmaya çalışan olta balıkçısı Şeref Çakıroğlu da düşerek yaralandı. Yaralı Şeref Çakıroğlu, kendi imkanlarıyla ulaştığı amatör balıkçılardan yardım istedi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce Zeki Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı haldeki Şeref Çakıroğlu ise Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Arkadaşını kaybetmenin üzüntüsüyle şoka giren Çakıroğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde bulunduğu sırada fenalaşan Çakıroğlu, hayatını kaybetti.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakıroğlu'nun cenazesinin İnebolu ilçesinde ikindi namazına müteakiben İnebolu Yeni Camiinde kılınacak cenaze namazına müteakiben Musa köyündeki aile kabristanına defnedilecek.