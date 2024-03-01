Kastamonu'da otomobilin çarptığı kadın ve torunu yaralandı

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen H.G. isimli kadın ile torunu A.Ç.G.'ye çarptı.
Metrelerce savrulan babaanne ve torunu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın ve torunu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan H.G.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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