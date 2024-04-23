Kastamonu'da taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Eymür'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede olayı M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit ederken, Araç ilçesinden taksiye bindiği ve daha sonra cinayeti işlediği belirlenen M.B. yakalanarak gözaltına alındı.



Kastamonu Adliyesinden yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde gasp ve kasten öldürme suçundan olayın şüphelisi M.B'nin yakalanarak gözaltına alındığı, konu ile ilgili soruşturmaya Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı olarak devam olunduğu bilgilerinize rica olunur." ifadeleri kullanıldı.