Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyünde Cemal Gökkaya'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 3 eve daha sıçradı.
Yangına Taşköprü ve Kastamonu'dan itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
Yangında, Cemal, Satılmış, Recep Kökkaya ile İsa Öztürk, Bilal ve Mustafa Bozkurt'a ait 6 ailenin yaşadığı 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yangınla ilgili çalışmaları yerinde inceledi.