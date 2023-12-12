Katil damadın Facebook hesabından dikkat çeken ayrıntılar (İsminin sonuna eklediği ZukoZila ne anlama geliyor?

Damat Tutlu, savcılıktaki ifadesinde, kayınvalidesi Sevgi Ağı ile altlı üst oturduklarını belirterek, “Ailevi sebeplerden dolayı burayı terk etmek istiyorduk. Eşimle beraber buradan ayrılarak, kendi ayaklarımız üstünde durmak istediğimizi kayınvalideme söyledik. Fikirlerimizi beğenmedi. ‘Size kahve yapayım’ diyerek mutfağa gitti. Mutfaktan aldığı bıçakla Özlem’in üstüne yürüdü ve yatak odasına doğru kovaladı. Durumu görünce arkasından gittim. Eşimi bıçaklamak için hamle yapacağı sırada tutmak zorunda kaldım. Tuttuğum yer bıçağın keskin tarafına denk gelmesi sebebiyle elim kesildi ve bıçak elimde kaldı. Kayınvalidem cüsseli olduğu için karşı koymakta zorlandım. Elimdeki bıçakla kendimi savunarak, hedef gözetmeksizin birden fazla bıçak darbesi vurdum. Daha sonra yere yığıldı. Eşime telefonumu vererek 112'ye haber vermesini söyledim.” dedi.



Özlem Talu ise “Annem bıçakla bana saldırmaya çalışıyordu. Yatağın üzerine çıktım. Eşim, annemin elindeki bıçağı almaya çalışıyordu. Ali'nin parmakları kesildi. Annem hala saldırmaya çalışıyordu.” derken, olayı tam olarak görmediğini öne sürdü.

ZukoZila kelimesi "Öleceksin" anlamına geliyor “PLANLAYARAK ÖLDÜRDÜLER”



Soruşturmanın ardından Muğla Cumhuriyet Savcısı Etem Aydın, cinayete ilişkin iddianame hazırladı.



Otopsi raporunda, Sevgi Ağı’nın kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar kesisinden gelişen kanama sonucu yaşamını yitirdiği, evde yapılan aramada koli bandı, eldiven, makas, ip, içerisinde yakıt jeli olan plastik şişe bulunduğu iddianamede yer aldı.



İddianamede, Tutlu çiftinin olay yaşanmadan önce Sevgi Ağı’yı öldürmeye karar vererek, tasarladıkları plan dahilinde kullanmayı düşündükleri bandı ve ipi temin ettikleri belirtildi.



FACEBOOK HESABINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR



İddianamede, Ali Murat Tutlu’nun Facebook hesabında isminin yanında “ZukoZila” yazdığı, bu kelimenin de Nyanja dilinde, “Öleceksin” anlamına geldiği, 2021 tarihli bir paylaşımında ise seri katil filmleri önerisi istediği anlatıldı.



İddianamede, Ali Murat Tutlu ile Özlem Tutlu’nun eylem birliği içerisinde hareket edip, olay tarihinde evine gittikleri Sevgi Ağı’yı tasarladıkları plan kapsamında öldürmek kastı ile birden fazla kez bıçaklamak suretiyle öldürdükleri yer aldı.



İddianamede Tutlu çiftine tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.