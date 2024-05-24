Katilin kaçmasına yardım edince gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi 46. Sokak'ta bir iş yerinin sahibi Asım Cerrah (42), iş yerinin karşısındaki çay ocağında silahlı saldırıya uğradı.



Ağır yaralanan Asım Cerrah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı Sercan T.'nin (34) düzenlediğini tespit etti.



Sercan T.'nin olay yerinden kaçtığı otomobil, Tekkeköy ilçesinde jandarma bölgesinde terk edilmiş halde bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sercan T.'nin olay yerinden kaçıp terk ettiği aracından sonra aynı bölgede aracıyla kaçmasına yardım ettiği iddia edilen İ.B.'yi (38) yakalayarak gözaltına aldı. Poliste susma hakkını kullanıp ifade vermek istemeyen İ.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



İ.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.