Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Karabük'te bir meyhanede müşteriler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson Yaşar Koçak hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde bir meyhanede, G.S. ve oğlu O.S., ismi öğrenilemeyen kişiyle tartıştı.

Tartışma büyüyünce G.S., otomobiline gidip tabancasını aldı. Meyhanede garson olarak görev yapan Yaşar Koçak da kavgaya müdahale edip ayırmaya çalıştı.

G.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Koçak'a isabet etti. Ağır yaralanan Yaşar Koçak, sağlık ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçak, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

G.S. ve oğlu O.S., olay yerinden kaçarken, polis yakalanmaları için çalışma başlattı.

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