Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Elazığ'da Yenice köyünde iddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

O esnada yoldan geçen ve kavgayı ayırmaya çalışan Yusuf Çaça, şahıslardan birinin ateş etmesi sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınana Çaça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Öte yandan Çaça'nın 3 ay önce askerden geldiği öğrenildi. Jandarma olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.