Kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi: 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddialara göre kırmızı ışıkta bekleyen S.Ö. idaresindeki otomobile arkadan gelen ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan S.G. idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yolcu olan H.G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.