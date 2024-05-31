Kayganlaşan yolda makaslayan TIR ulaşımı aksattı

Sivas’ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR trafikte aksamalara neden oldu.

Kayganlaşan yolda makaslayan TIR ulaşımı aksattı

-Erzincan Karayolu Seyfebeli mevkiinde kaza meydana geldi.

Mercedes marka TIR yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp makaslayarak karşı şeride geçti.

O esnada karşı şeritten başka araçların geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Kazada kimse yaralanmazken trafikte aksamalar yaşandı.

Yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmezken binek araçlar ise kontrollü bir şekilde yoluna devam etti.

Bir süre sonra tırın çekilmesiyle yol tamamen trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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