Kayıp atlara ilişkin yeni iddia: Kaçtılar

Dörtyol eski Belediye Başkanı Fadıl Keskin

Hatay'da çiftliğe verilen atların kaçtığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Dörtyol belediyesinde çalışan bir memurun yakınlarının işlettiği Atatürk At Çiftliği’ne teslim edildi. Çiftlik pandemi nedeniyle kapatılınca işletme sahipleri para karşılığı binicilik amaçlı kullanılan atların bakım masraflarını karşılayamadı ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne atların kaçtığı ihbarında bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İlçe Tarım Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı. Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, her ne kadar 100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve Belediye Memuru tarafından imzalanıp, teslim alındığı görülse de atları hiç görmediğini, nerede olduklarını da bilmediğini söyledi.

Atların kaybolduğu iddialarının ardından MHP’li Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin istifa etmişti.

