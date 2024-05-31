Kayıp başvurusunda bulunduğu kızları istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı: Linçten polis kurtardı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının kaybolan kızlarının bulunması için televizyon programına çıkan Selahattin Y., 2'si engelli 3 kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyete getirilmesi sırasında vatandaşların linç girişimini polis önledi.

Kayıp başvurusunda bulunduğu kızları istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı: Linçten polis kurtardı

5 yıl önce geldiği Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde oturan ve bahçe ve bakım işlerine bakan Selahattin Y., birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18) 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek, bulunmaları için önceki gün bir televizyon programına katıldı.

Kayıp olduğu belirtilen F.T.B. ve B.D. ise bugün aynı televizyon programına çıktı. F.T.B., B.D., diğer kardeşleriyle Selahattin Y. tarafından cinsel istismara uğradıklarını söyledi.

Selahattin Y. ise 2 kızın kedisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürdü. F.T.B. ve B.D.'nin programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Selahattin Y.'yi evinde gözaltına aldı.

Kayıp başvurusunda bulunduğu kızları istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı: Linçten polis kurtardı - 1

Selahattin Y., sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceğini öğrenen vatandaşlar ise çevrede toplanarak tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmek isteyen vatandaşlar polis ekiplerince engellendi. 

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