Eski çorap fabrikasına Bitcoin baskını

Çorum'da daha önce çorap fabrikası olarak kullanılan binaya yapılan operasyonda Bitcoin üretiminde kullanılan 5 milyon TL değerinde çok sayıda cihaz ele geçirildi.

Eski çorap fabrikasına Bitcoin baskını

'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden çorap fabrikası olarak kullanılan bir binanın kiralanarak içerisine yerleştirilen cihazlarla üretildiği tespit edildi.

TANESİ 10 BİN DOLARLIK 16 MAKİNE ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda fabrika içerisine kurulan ve tanesi 10 bin dolar olan 16 adet Bitcoin üreten makine ve bunlara bağlı internet bağlantı sistemleri ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ayrıca S.A. (29) adlı şahsın kaçak elektrik hattı çekerek cihazları çalıştırdığı belirlendi. Operasyonda S.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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