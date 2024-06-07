Antalya'da kayıp doktor için arama çalışması başlatıldı.



Doktor Deniz Toman'dan (32), Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını 4 Haziran'da ziyaret ettikten sonra bir daha haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.



Serik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kargıcak mevkisindeki ormanlık alanda başlatılan çalışmada, Jandarma Komando Arama Kurtarma görevlileri kadavra, iz takip köpekleri ile arama yapıyor.