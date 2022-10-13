Kayıp doktorun denizde cansız bedeni bulundu

Doç. Dr. Taner Günay

İstanbul'da Tuzla açıklarında geçtiğimiz cumartesi günü deniz temizleme botunda görev yapan çalışanlar, kıyıya yakın mesafede su yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.



Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, kıyıya çıkarıldıktan sonra morga kaldırıldı.



Yapılan incelemelerde cesedin, Pendik'teki özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak çalışan Doç. Dr. Taner Günay'a (44) ait olduğu belirlendi.



Taner Günay'a, ailesinin bir süredir ulaşamadığı öğrenildi.



Günay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kocaeli'de toprağa verildi.



Doç. Dr. Günay'ın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.