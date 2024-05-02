Kayıp Iraklı, fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak ölü bulundu: 8 gözaltı

Sakarya'da 'Uluslararası koruma ve ikamet izni' statüsünde yaşayan Mohammed Azeez Mahdi'nin ailesi, eve dönmemesi üzerine, 11 Nisan'da kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri, Mahdi'nin bulunması için soruşturma başlattı. Kentte korsan taksicilik yaptığı iddia edilen, evli ve 3 çocuk babası Mahdi'nin otomobili, 28 Nisan'da Adapazarı ilçesinde boş arazide bulundu.

Ekipler, Mahdi'nin görüştüğü kişileri de takibe alıp sorguladı. Sorgularda bazı şüphelilerin çelişkili ifadeleri sonrası soruşturma derinleştirildi.



Mohammed Azeez Mahdi'nin Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü belirlendi. Bir fındık bahçesinde kadavra arama köpekleriyle arama yapıldı.