Kayıp Iraklı, fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak ölü bulundu: 8 gözaltı

Sakarya'da, kayıp olarak aranan Iraklı Mohammed Azeez Mahdi'nin (44) fındık bahçesinde toprağa gömülü cesedi bulundu. Olayla ilgili aralarında 16 yaşında erkek çocuğunun da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Mahdi'nin kumar borcu nedeniyle öldürüldüğünü söylediği öğrenildi.

Kayıp Iraklı, fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak ölü bulundu: 8 gözaltı

'da 'Uluslararası koruma ve ikamet izni' statüsünde yaşayan Mohammed Azeez Mahdi'nin ailesi, eve dönmemesi üzerine, 11 Nisan'da kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri, Mahdi'nin bulunması için soruşturma başlattı. Kentte korsan taksicilik yaptığı iddia edilen, evli ve 3 çocuk babası Mahdi'nin otomobili, 28 Nisan'da Adapazarı ilçesinde boş arazide bulundu.

Ekipler, Mahdi'nin görüştüğü kişileri de takibe alıp sorguladı. Sorgularda bazı şüphelilerin çelişkili ifadeleri sonrası soruşturma derinleştirildi.

Mohammed Azeez Mahdi'nin Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü belirlendi. Bir fındık bahçesinde kadavra arama köpekleriyle arama yapıldı.

Kayıp Iraklı, fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak ölü bulundu: 8 gözaltı - 1

Mahdi'nin cesedi, dün, toprağa gömülü halde bulundu. Mahdi'nin cansız bedeni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü'ndeki adli tıp kurumunun otopsi merkezine götürüldü. Bulgular daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili H.B. (43), Y.Ö. (28), U.A. (40), E.K. (30), Ö.C. (43), E.S. (21), S.T. (30) ve 16 yaşındaki çocuk ile birlikte, toplam 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Sorguda Mahdi'nin kumar borcu nedeniyle öldürüldükten sonra fındık bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşüyor

Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Şanlıurfa’da tarım arazileri sel suları altında kaldı

Şanlıurfa’da tarım arazileri sel suları altında kaldı

Umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 5 zanlı adliyede

Umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 5 zanlı adliyede

Yalova’da DAEŞ operasyonu

Yalova’da DAEŞ operasyonu

Beton pompası apartmanın üzerine devrildi: 2 balkon çöktü

Beton pompası apartmanın üzerine devrildi: 2 balkon çöktü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...