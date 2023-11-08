Kayıp öğretmen derede ölü bulundu

İstanbul Silivri'de 5 gündür kayıp olarak aranan öğretmen Hasan Sezer'in cansız bedeni, evinin yakınlarındaki derede bulundu.

Kayıp öğretmen derede ölü bulundu

'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Merkez Mahallesi'ndeki evinden 3 Kasım Cuma günü çıkan öğretmen Hasan Sezer'den bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri Hasan Sezer'i arama çalışması başlattı.

Kayıp öğretmen derede ölü bulundu - 1

Sezer'in cenazesi evinin yakınlarındaki Kula deresinde bulundu.

Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kayıp öğretmenin cenazesini dereden çıkardı.

Hasan Sezer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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