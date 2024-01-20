Kaymakamın imamı mikrofonla dövdüğü iddiasına açıklama: Şehitleri hatırlattı

"İNCELEME BAŞLATILDI"

Yerlikaya, iddiaların bakanlık tarafından incelendiğini söyledi ve "Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Akeller de İmam M.K.'yı darp etmediğini, kendisini uyardığını belirterek "Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim." dedi.

İmamın "Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım" demesi üzerine sinirlendiğini belirten Akeller, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim"